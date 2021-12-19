Muharrem Sarıkaya'nın çalışana attığı tokada sessiz kalan Fatma Şahin'den eleştirilere yanıt

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada ses sorunları ile ilgilenen İHA kameramanına tokat attı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından büyük tepki çeken Sarıkaya, yaptığı açıklamayla kameramandan ve kamuoyundan özür diledi. Öte yandan olayın yaşandığı sırada Fatma Şahin'in sessiz kalması ve duruma tepki göstermemesi de eleştirildi.

FATMA ŞAHİN: OLAY SONRASI DÜŞÜNCELERİMİ SÖYLEDİM

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklamada "Haber türk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Sarıkaya'nın kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi." ifadelerini kullandı.

"OLAYA TANIKLIK EDEN SAYIN FATMA ŞAHİN'DEN ÖZÜR DİLERİM"

Muharrem Sarıkaya ise "Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…" paylaşımında bulunmuştu.

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