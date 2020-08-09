Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor
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Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor

Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kendisi için "Parti kuracağına turşu kur" gibi bir çok farklı ifadede bulunan Yaşar Okuyan hakkında dava açacağını duyurdu.

Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor
09.08.2020 15:23 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:32

CHP'li Muharrem İnce, eski bakanlardan Yaşar Okuyan'a dava açıyor. İnce'nin, Okuyan'ın "AK Parti'nin Ayasofya'da dini pazarlamasına kendini alet etti", "Parti kuracağına turşu kur" ifadeleri nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi.

"SİYASİ MEVTA YAŞAR OKUYAN"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Muharrem İnce dava açacağını duyurdu "Elbise değiştirir gibi parti değiştiren siyasi mevta Yaşar Okuyan'ın hakkımda söylediği yalan ve iftiralarla ilgili dava açacağım. Her partide yaşama özelliği bulunan bu Yaşar'a yalan ve iftiralarını mahkemede ispat etme hakkı veriyorum."

Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor

"AK PARTİ'NİN DİNİ PAZARLAMASINA KENDİNİ ALET ETTİ"

Ulusal Kanal'da yayınlanan "Söz Meclisten İçeri" programa konuk olan eski bakanlardan Yaşar Okuyan şunları söylemişti "Muharrem İnce'yi tanıyorum, yapabilir. Çünkü egosu çok gelişti cumhurbaşkanlığı seçiminde, çok yanlış işler yaptı. En son AK Parti'nin Ayasofya'da dini pazarlamasına kendini alet etti. Orada senin ne işin var?Cuma namazını sen Yalova'da kıl, başka camide kıl. Oraya niye gidiyorsun?

"PARTİ KURACAĞINA TURŞU KUR"

Hoş bir şey değil. Delege de kurultayda ilgisizliğiyle ona tavır koydu gördüğüm kadarıyla. Yapısını bildiğim için böyle bir teşebbüsü olursa hayret etmem. Ama bir tavsiyem şu, parti kuracağına turşu kur kışın daha iyi gelir. Parti kursan ne olacak?"

Manşet

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