Muharrem İnce partisinin ilk sloganının 'MAVİ' olduğunu açıkladı

CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni başlatan ardından parti için çalışmalara hız veren Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında ilk sloganlarının 'MAVİ' olduğunu açıkladı. İnce, MAVİ'nin açılımını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş'in baş harfleri" olarak tanımladı.

CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni başlatan ardından bu hareketi siyasi partiye dönüştürmek için çalışmalara hız veren Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

"MEMLEKET, ADALET, VİCDAN VE İŞ"

Programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnce, partisinin ilk sloganını da açıkladı. Memleket Hareketi için sloganlarının 'MAVİ' olduğunu kaydeden Muharrem İnce, sloganının tanımını da anlattı. İnce, MAVİ'nin açılımının "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş'in baş harfleri" olduğunu söyledi.

YOL HARİTASINI ANLATTI

Memleket Hareketi ile ilgili nasıl bir yol haritası izleyeceğini de anlatan İnce, "Tüzüğümüzü yazdık bitirdik. Binamızın bitimini 19 Mayıs'a planlamıştık ama daha erken olacak gibi. Parti genel merkezinde detayları açıklamak istiyoruz. 45 gün içinde açıklarız. Önce genel merkezi tamamlayacağız. Nisan ayı içerisinde yaparız." dedi.

"YÜZDE 50+1 ALMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Hedeflerinin iktidar olmak olduğunu ifade eden İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplum çok kamplaştı, liderler, siyasi partiler birbirine benzedi hiçbir partinin tüzüğü demokratik değil. Örneğin bir AK Parti seçmeni AK Parti'den memnun değil ama CHP'ye vermem diyor. CHP seçmeni CHP'den memnun değil ama AK Parti'ye de oy vermem diyor. Partiler arası bir geçişkenlik yok artık. Yüzde 49'a razı değiliz. Yüzde 50+1 almak için çalışacağız. Bugün Türkiye'de kararsızlar yüzde 30'a gelmişse ortada ciddi bir sorun var ve yeni bir ihtiyaç var demektir."