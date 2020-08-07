Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
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Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi

Son günlerde parti kuracağı konuşulan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Eski bir siyasetçi, en doğal hakkı" diyerek destek verdiği Muharrem İnce'den Erdoğan'a yanıt geldi. İnce, "Bir tarafta AK Parti'den ayrılanlara "Ümmeti bölmeyin", CHP'den ayrılma iddialarına "en doğal hakkı" deniliyor" ifadelerini kullandı.

07.08.2020 22:50 | Son Güncelleme: 07.08.2020 23:03

Son günlerin en çok konuşulan ismi Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen yeni parti desteğine ve CHP içinden gelen eleştirilere tek mesajda yanıt verdi. İnce, AK Parti ve CHP'nin yeni partilerle ilgili verdiği tepkiler için "Yok birbirlerinden farkları" dedi.

Resmen açıklamasa da yeni parti kuracağına kesin gözüyle bakılan Muharrem İnce, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir açıklama yaptı. İnce, "Bir tarafta Ak Parti'den ayrılanlara "Ümmeti bölmeyin", CHP'den ayrılma iddialarına "en doğal hakkı" deniliyor. Diğer tarafta ise Ak Parti'den ayrılanlar demokrasi kahramanı, CHP'de rahatsız olanlar sarayın adamı. Yok birbirlerinden farkları..." mesajını paylaştı.

Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Ayasofya'da kıldığı Cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den ayrılarak parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında "Biz bu tür şeylere yabancı değiliz. Bizim içimizden de birileri ayrıldı. Şu anda Sayın Muharrem Bey'in en tabii hakkı. Eski bir siyasetçidir. Eski bir siyasetçi olarak onun doğal hakkı" ifadesini kullanmıştı.

Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi

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