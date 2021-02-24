Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partinin ismi için masada iki seçenek var: Umut ya da Memleket
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Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partinin ismi için masada iki seçenek var: Umut ya da Memleket

24.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:41
Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partinin ismi için masada iki seçenek var: Umut ya da Memleket

CHP'den istifa edip kendi partisini kurma çalışmalarına başlayan Muharrem İnce, bugün kurmaylarıyla bir araya geldi. Son detayları ele alacak ekibin partinin ismi için "Umut Partisi" ya da "Memleket Partisi" seçenekleri üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda başlattığı "Memleket Hareketi" sonrasında CHP'den istifa eden Muharrem İnce, parti kurma çalışmalarını hızlandırdı.

SON KARARLARINI VERECEKLER

İnce ve kurmayları, bugün Ankara'da parti programı ve tüzüğüne son şeklini vermek üzere toplandı. Partinin ismi, logosu, müziği ve tüzüğü ile ilgili son değerlendirmeleri yapacak olan İnce ve ekibinin, partinin ismiyle ilgili iki seçenek üzerinde durduğu öğrenildi. "Umut Partisi" ve "Memleket Partisi" seçeneklerin değerlendirileceği ve birinde karar kılınacağı tahmin ediliyor. Öte yandan partinin genel merkezinin de tutulduğu, binada tadilat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

"AYRINTILARI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAĞIM"

Muharrem İnce, toplantı için otele girişte DHA'ya açıklama yaptı. İnce, partinin ismi, tüzüğü ve programı hakkında detayları konuşacaklarını belirterek, "Programı tartışacağız bugün. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en çağdaş tüzüğü bizimkisi olacak. Ayrıntıları açıklayacağım önümüzdeki günlerde. Genel başkanı üyeler seçecek. Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçecek. Kota değil fermuar yöntemi olacak. Bir kadın bir erkek olacak. 'Kota' deyip kimseyi kandırmayacağız. Gerçek demokratik bir tüzük olacak. Önümüzdeki günlerde partinin ismi, logosu, müziği, tüzüğü, programını açıklayacağız" dedi.

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