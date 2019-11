Muharrem İnce'nin açıklamalarına CHP yönetiminden bir yorum daha

24.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:44

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Muharrem İnce'in açıklamalarına ilişkin, "Partiyi yıpratacak her türlü açıklamadan partiyi hedef gösterecek her türlü açıklamadan partililerin kaçınması gerekir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, şöyle dedi:

"Partiyi yıpratacak her türlü açıklamadan partiyi hedef gösterecek her türlü açıklamadan partililerin kaçınması gerekir. Parti içindeki mücadele partiye zarar vermemeli. Partiyle ilgili kaynak olarak partiyi göstermek doğru değil. CHP'nin yükselişinden rahatsız olan kesimler bir tezgah kurmuşlar bu tezgaha bizim yardımcı oluyor olmamız sadece hem partimize hem de kendi siyaset anlayışımızı zayıflatır. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor."