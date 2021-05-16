Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin kuruluşu için yarın başvuru yapacak
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Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin kuruluşu için yarın başvuru yapacak

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Politika

Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin kurulması için yarın başvuru dilekçesi verecek. Parti için 15 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'nun da oluşturulacağı öğrenilirken, 18 Mayıs'ta ise genel merkez binasının açılması bekleniyor.

Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin, Memleket Partisi'nin kurulması için yarın başvuru dilekçesi vermesinin beklendiği belirtildi. 18 Mayıs'ta, genel merkez binası açılışı ile partinin tanıtımının yapılacağı kaydedildi.

15 KİŞİLİK KURUL OLUŞTURACAK

TRT Haber'e göre; İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılmasının ardından salı günü parti yönetiminin seçilmesi bekleniyor. Genel başkanlık koltuğuna oturacak olan İnce'nin, 15 kişilik Merkez Yönetim Kurulu oluşturacağı kaydedildi.

4 GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE BİR GENEL SEKRETERLİK ATANACAK

10 kişilik bir disiplin kurulu belirlenecek partide, 4 genel başkan yardımcılığı ve bir genel sekreterlik olacak. Kurucular kurulunda daha önce CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin yanı sıra eski futbolcu Ümit Özat, Serkan Ufuk Akgün, Hüseyin Baraner ile gazeteci Şaban Sevinç gibi isimler bulunuyor.

İL İL GEZMEYE DEVAM EDECEK

Muharrem İnce, partisinin kuruluşunu ilan ettikten sonra ise il gezilerine devam edecek. Kasım ayında partinin ilk kurultayı gerçekleştirilecek. Kurultayla birlikte parti meclisi oluşturulacak. Kasım ayına kadar şehir teşkilatlanmaları gerçekleştirilecek.

Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin kuruluşu için yarın başvuru yapacak
Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı
Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin kuruluşu için yarın başvuru yapacak - Haberler
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