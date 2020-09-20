Muharrem İnce Giresun'un Dereli ilçesini ziyaret etti
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Muharrem İnce Giresun'un Dereli ilçesini ziyaret etti

Muharrem İnce, Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Giresun'a geldi.

Muharrem İnce Giresun'un Dereli ilçesini ziyaret etti
20.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:10

Muharrem İnce, Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Giresun'a geldi.

İncenin, Giresun'da ilk durağı 22 Ağustos'ta sel afetinin yaşandığı Dereli ilçesi oldu. Eşi Ülkü İnce ile sabah saatlerinde Giresun'a gelen İnce, afet bölgesi Dereli'yi gezdi. Burada esnafa "geçmiş olsun" dileklerini ileten İnce, afette hayatını kaybeden Kemal Akar'ın eşi Zeynep Akar'a başsağlığı diledi.

Muharrem İnce'nin Dereli programına 25. ve 26. dönem CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu da eşlik etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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