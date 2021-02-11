Muharrem İnce'den 'CHP'den Memleket Hareketi'ne geçiş olacak mı?' sorusuna cevap: Görüşmeler var

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Geçtiğimiz günlerde CHP'den zehir zemberek sözlerle ayrılan Muharrem İnce, merak edilen CHP'den Memleket Hareketi'ne geçiş olacak iddialarını değerlendirdi. Sorulan soruya imalı bir şekilde yanıt veren İnce, "Evet tabii, görüşmeler var" cevabını verdi.

HaberTürk ekranlarında yayınlanan 'Nedir Ne Değildir?' programının bu haftaki konuğu Muharrem İnce oldu. İnce; Deniz Zeyrek, Nagehan Alçı, Mehmet Akif Ersoy ve Şaban Sevinç'in sorularını yanıtladı.

İnce, "CHP'den partinize geçiş olacak mı?" sorusuna "Şu an bu konuda bir şey söylemek istemiyorum, kişiler üzerinden konuşmak doğru değil" açıklamasını yaptı.

"GÖRÜŞMLER VAR"

İnce'nin imalı bir şekilde gülerek verdiği cevap üzerine gazeteciler, "Görüşmeler var yani?" diye sordu. İnce, bu soruya "Evet tabii, görüşmeler var" cevabını verdi.

SERT SÖZLERLE CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde CHP yönetimini ve parti politikasını zehir zemberek sözlerle eleştirip istifa etmişti. İnce istifa açıklamasında, "ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum... Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk'e kefere diyenlerle yolumu ayırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.