Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden CHP'linin kim olduğunu bildiğini belirterek "Bir genel başkan yardımcısı gitti Saray'a. Yüzde 100 emin olsam ismini açıklayacağım ama yüzde 99 eminim" dedi.

CHP'den ayrılarak parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından tartışmalara neden olan "Saray'a giden CHP'li" konusunu yeniden gündeme getirdi.

Konuyla ilgili Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'ya değerlendirmelerde bulunan İnce, "Beştepe'ye Cumhurbaşkanlığı Sarayına giden bir CHP'li var ama o ben değilim. Gidenin kim olduğunu da biliyorum. Bir genel başkan yardımcısı gitti Saray'a, Tayyip Erdoğan'a. Yüzde 100 emin olsam ismini açıklayacağım ama yüzde 99 eminim ve vicdanım o yüzde 1'den ötürü açıklamamı engelliyor" ifadelerini kullandı.

İşte Altaylı'nın yazısındaki ilgili kısım;

Dünkü "Talat Atilla doğru mu söylüyordu?" yazımdan sonra Muharrem İnce aradı. Cep telefonunun ekranında Muharrem İnce ismini görünce hemen açtım.

"Merhaba Fatih bey, yazıyı görünce arama ihtiyacı hissettim. Size bilgi vermem lazım. Çünkü sizin dürüst gazeteciliğinize, her konuya bilimsel yaklaşımınıza güveniyorum ve size gerekli verileri verebilirsem doğruyu göreceğinize inanıyorum" diye girdi söze.

Öncelikle Talat Atilla'nın iddiasını bir kez daha yalanlayarak başladı.

"O gazeteciyi kullandılar. Kimin kullandığını da biliyorum. Bana asıl dokunan Kemal Bey'in Fox TV'deki sabah programına çıkıp 'Kimin gittiğini biliyorum' diyerek beni ima etmesi oldu. Kemal Bey'i aradım hemen. 'Biliyorsanız çıkıp açıklayın. Yoksa ben çıkıp sert konuşurum' dedim.

Açıklamadı."

SARAY'A GİDEN BİR GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Bakın Fatih Bey, Beştepe'ye Cumhurbaşkanlığı Sarayına giden bir CHP'li var ama o ben değilim. Gidenin kim olduğunu da biliyorum. Bir genel başkan yardımcısı gitti Saray'a, Tayyip Erdoğan'a. Görüştü."

Burada lafa giriyorum.

"Niye adını açıklamıyorsunuz o zaman?" diye soruyorum.

"Yüzde 100 emin olsam açıklayacağım ama yüzde 99 eminim ve vicdanım o yüzde 1'den ötürü açıklamamı engelliyor. Ama söylüyorum işte bir genel başkan yardımcısı."

"Hala genel başkan yardımcısı mı?" diye soruyorum.

"Yok artık değil" diyor Muharrem İnce.