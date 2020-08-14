"Muharrem İnce 'beni unutmayın' diyor" Mirgün Cabas'ın yayınına konuk olan gazeteci Deniz Zeyrek, Muharrem İnce'nin CHP'de İmamoğlu ve Yavaş gibi isimler karşısında geri planda kaldığını ve bu nedenle yeni bir hareket başlatma ihtiyacı hissettiğini söyledi.

Mirgün Cabas'ın yayınına konuk olan gazeteci Deniz Zeyrek, Muharrem İnce'nin CHP'de İmamoğlu ve Yavaş gibi isimler karşısında geri planda kaldığını ve bu nedenle yeni bir hareket başlatma ihtiyacı hissettiğini söyledi. Kaynak: DailyMotion.com