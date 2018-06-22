Muharrem İnce, 15 Temmuz Gecesi Balıkesir'de Yazlıktaymış

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Balıkesir'deki yazlıkta olduğu öğrenildi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesi nerede olduğu tartışmalara neden olmuştu.

TAVLA OYNARKEN ÖĞRENMİŞ

Muharrem İnce'nin 15 Temmuz gecesi CHP Yalova İl Genel Meclis Üyesi kardeşi Hüseyin İnce ile birlikte Balıkesir'deki yazlık evde olduğu öğrenildi. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; İnce'nin yakınlarının anlattığına göre, o gece İnce ve kardeşi tavla oynarken darbe girişimi olduğunu öğrendi.