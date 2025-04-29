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Muhammet Mustafa Duman tutuklandı mı? Muhammet Mustafa Duman neden tutuklandı?

Muhammet Mustafa Duman tutuklandı mı? Muhammet Mustafa Duman neden tutuklandı?
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Ankara'da Muhammet Mustafa Duman isimli bir doktor, sokak hayvanlarını sahiplenme bahanesiyle evine alarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Peki, Muhammet Mustafa Duman tutuklandı mı? Muhammet Mustafa Duman neden tutuklandı?

Ankara Batı Adliyesi'nde ifade veren Duman, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Duman, hakimlikçe 5199 Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28'inci maddesinde düzenlenen "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Muhammet Mustafa Duman tutuklandı mı? Muhammet Mustafa Duman neden tutuklandı?

MUHAMMET MUSTAFA DUMAN TUTUKLANDI MI?

Ankara'da Muhammet Mustafa Duman isimli bir doktor, sokak hayvanlarını sahiplenme bahanesiyle evine alarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Ankara Batı Adliyesi'nde ifade veren Duman, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Duman, hakimlikçe 5199 Hayvanları Koruma Kanun'nnun 28'inci maddesinde düzenenlen "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Polis ekiplerini harekete geçiren olay sonrasında gözaltına alınan doktor 'evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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