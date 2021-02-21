Vasiyeti yerine getirildi! Hadis alimi Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı
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Vasiyeti yerine getirildi! Hadis alimi Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı

21.02.2021 14:50 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:18

Türkiye'nin önemli hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzere Fatih Camisi Haziresi'ne defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninde kısa bir konuşma yaparken, Saraç'ın tabutunu taşıyanlar arasında yer aldı.

Tedavi gördüğü hastanede cuma günü yaşamını yitiren Saraç'ın cenazesine öğrencileri, sevenleri ve üst düzey devlet yetkililer katıldı. Namaz öncesinde babasının cenazesi başına gelen Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, dua etti. Saraç'ın öğrencilerine Kuran-ı Kerim cüzü dağıtılarak hatim okundu. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, eski Başbakan Tansu Çiller ve çok sayıda siyasetçi de katıldı.

Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı


"BİZ KENDİSİNİ HEP İYİ BİLDİK"

Cenaze töreninde kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakka uğurlayacağımız muhterem hocamızı imam hatip okulları yıllarından itibaren tanıdım, tanıyorum. O günden son dönemdeki yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman fırsat buldukça ziyaretlerine hep gittim. Biz kendisini hep iyi bildik, iyi tanıdık. Hamdolsun yakından tanıma fırsatını da bulduğumuz için mutluyuz" dedi.

Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Saraç'ın buraya defnedilme talebinin arkasında hocası Haydar Efendi'nin vasiyeti yatıyor. Fatih dersiamlarından olduğu için Fatih Camisi Haziresi'ne defnedilmek istendiyse de askeri yönetimce buna izin verilmedi. Cenaze namazı Yavuz Sultan Selim Camisi'nde vasiyeti uyarınca Mahmut Sami Efendi tarafından kıldırıldı ve Edirnekapı'da Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi. 61 yıl sonra öğrencisi Saraç'ın cenazesinin, hocasının gerçekleştirilmeyen vasiyetinin yerine Fatih Camisi Haziresi'ne defnedildi.

Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı

MUHAMMED EMİN SARAÇ KİMDİR?

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Tanoba köyünde dünyaya gelen Emin Saraç, ilim tahsili yüksek bir aileden geliyordu. Dedesi Nakşibendiye'den Müderris Üzeyir Efendi Niksar'ın Keşfi Camii Medresesi'nde müderrislik yaptı. Müderris Üzeyir Efendi, dönemin sayılı uleması arasında gösteriliyordu.

Dedesinin yanında 6 yaşında Kur'an-ı Kerîm'i hatmederek hafızlığa başlayan Muhammed Emin Saraç'ın ağabeyi Bahaddin Saraç, kardeşleri Osman ve Yusuf ile kız kardeşleri, anne ve babaları tarafından Kur'an-ı Kerim okumanın suç sayılabildiği dönemlerde Kur'an-ı Kerim hâfızı olarak yetiştirilmişlerdir.

Vasiyeti yerine getirildi! Hadis alimi Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı

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