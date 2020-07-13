Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde AK Parti, bu hafta TBMM'de görüşülmesi beklenen sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak muhalefetin itiraz ettiği bazı hükümleri metinden çıkardı. Yeni metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta görüşülmesi beklenen sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti, muhalefetin itiraz ettiği bazı hükümleri metinden çıkardı. Yeni metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, 1 Temmuz'da tatile giremeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun, bu hafta içinde gündemindeki konuları görüştükten sonra 1 Ekim'e kadar tatil kararı alması bekleniyor.

AK Parti yönetimi, muhalefet partileri ile bir ön görüşme yaparak sosyal medya düzenlemesinin yanı sıra, sahte gıdalara yönelik cezaların artırılması ve hobi bahçelerine yönelik yeni kurallar getiren teklifin yasalaştırılmasından sonra Meclis çalışmalarına ara verilmesini önerdi.

"MUHALEFETİN İTİRAZ ETTİĞİ HÜKÜMLER METİNDEN ÇIKARILDI"

Muhalefet partilerinin yöneticileri ise, hazırlanan sosyal medya teklifini görmek istediklerini, buna göre karar vereceklerini dile getirdi. Bunun üzerine, AK Parti daha önce gündeme getirdikleri ve muhalefetin itiraz ettiği bazı hükümleri metinden çıkarılarak kapsamın daraltılmasına karar verdi. Yasanın uzlaşma çıkarılması ile çıkarılması için muhalefetin eleştirilerini dikkate alarak hazırlanan yeni metin AK Parti yönetimi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi.

UZLAŞMA ÇIKARSA PERŞEMBE YASA ÇIKARILACAK

AK Parti kaynakları, muhalefetle bugün yapılması planlanan görüşmede uzlaşma sağlanması durumunda, perşembe gününe kadar yasanın çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Uzlaşma sağlanmaması durumunda ise, düzenlemenin ekim ayına kalabileceği de konuşuluyor.

BİR MİLYONDAN FAZLA KULLANICISI OLAN KURULUŞLAR TEMSİLCİLİK AÇACAK

AK Parti'nin Almanya'daki uygulamadan yola çıkarak dar kapsamlı olarak hazırladığı ve muhalefetin desteğini aradığı sosyal medya düzenlemesine ilişkin taslakta, bir milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya kuruluşlarının Türkiye'de temsilcilik açmaları ve elde ettikleri reklam gelirleri üzerinden vergi ödemeleri öngörülüyor.

SUÇ TEŞKİL EDEN İÇERİKLER 24 SAATTE KALDIRILACAK

Taslakta ayrıca yasalara göre suç sayılan eylemlerin sosyal medya aracılığı işlenmesi durumunda da suç sayılması, suç işleyenler ile ilgili bilgelerin mahkemelerin talebi hâlinde verilmesi ve suç teşkil eden içeriklerin 24 saatte kaldırılmasına yönelik düzenleme yer alıyor.