Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde

AK Parti, bu hafta TBMM'de görüşülmesi beklenen sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak muhalefetin itiraz ettiği bazı hükümleri metinden çıkardı. Yeni metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi.

13.07.2020 10:58 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:08

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta görüşülmesi beklenen sosyal medya düzenlemesiyle ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti, muhalefetin itiraz ettiği bazı hükümleri metinden çıkardı. Yeni metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, 1 Temmuz'da tatile giremeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun, bu hafta içinde gündemindeki konuları görüştükten sonra 1 Ekim'e kadar tatil kararı alması bekleniyor.

AK Parti yönetimi, muhalefet partileri ile bir ön görüşme yaparak sosyal medya düzenlemesinin yanı sıra, sahte gıdalara yönelik cezaların artırılması ve hobi bahçelerine yönelik yeni kurallar getiren teklifin yasalaştırılmasından sonra Meclis çalışmalarına ara verilmesini önerdi.

"MUHALEFETİN İTİRAZ ETTİĞİ HÜKÜMLER METİNDEN ÇIKARILDI"

Muhalefet partilerinin yöneticileri ise, hazırlanan sosyal medya teklifini görmek istediklerini, buna göre karar vereceklerini dile getirdi. Bunun üzerine, AK Parti daha önce gündeme getirdikleri ve muhalefetin itiraz ettiği bazı hükümleri metinden çıkarılarak kapsamın daraltılmasına karar verdi. Yasanın uzlaşma çıkarılması ile çıkarılması için muhalefetin eleştirilerini dikkate alarak hazırlanan yeni metin AK Parti yönetimi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi.

UZLAŞMA ÇIKARSA PERŞEMBE YASA ÇIKARILACAK

AK Parti kaynakları, muhalefetle bugün yapılması planlanan görüşmede uzlaşma sağlanması durumunda, perşembe gününe kadar yasanın çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Uzlaşma sağlanmaması durumunda ise, düzenlemenin ekim ayına kalabileceği de konuşuluyor.

BİR MİLYONDAN FAZLA KULLANICISI OLAN KURULUŞLAR TEMSİLCİLİK AÇACAK

AK Parti'nin Almanya'daki uygulamadan yola çıkarak dar kapsamlı olarak hazırladığı ve muhalefetin desteğini aradığı sosyal medya düzenlemesine ilişkin taslakta, bir milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya kuruluşlarının Türkiye'de temsilcilik açmaları ve elde ettikleri reklam gelirleri üzerinden vergi ödemeleri öngörülüyor.

SUÇ TEŞKİL EDEN İÇERİKLER 24 SAATTE KALDIRILACAK

Taslakta ayrıca yasalara göre suç sayılan eylemlerin sosyal medya aracılığı işlenmesi durumunda da suç sayılması, suç işleyenler ile ilgili bilgelerin mahkemelerin talebi hâlinde verilmesi ve suç teşkil eden içeriklerin 24 saatte kaldırılmasına yönelik düzenleme yer alıyor.

Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde

Manşet

Haberler

Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 3. Sayfa
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 3. Sayfa
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü Magazin
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı Magazin
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti Magazin
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe için beklenmeyen iddia: Eninde sonunda Aykut Kocaman'a dönecekler
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe için beklenmeyen iddia: Eninde sonunda Aykut Kocaman'a dönecekler
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak
Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Fatih Sultan Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Alişan Hande Yener Mabel Matiz
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Serdar Gürler Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla Bursa Çocuk Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 11:13:20. #1.15#
title