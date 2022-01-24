Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Muharrem İnce'den bomba iddia: O isme teklif götürdüler

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini korurken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Muhalefet partilerinin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teklif götürdüğünü öne süren İnce, "Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş" dedi.

Türkiye 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendi. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP lideri devlet Bahçeli, adaylarının Cumhurbaşkanlığı Erdoğan olacağını aylar öncesinden ilan ederken, Millet İttifakı cephesinden bu yönde henüz bir açıklama gelmedi. Tartışmalar devam ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"HİSARCIKLIOĞLU'NA TEKLİF GÖTÜRDÜLER"

Ankara'da gazeteciler ile kahvaltılı toplantıda buluşan İnce, muhalefetin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif götürdüğünü öne sürdü. İnce açıklamasında "Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü. Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş. Hisarcıklıoğlu'na teklif etmişler ama kabul edemez korkar" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERİ İLE GÜNDEM OLUYOR

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemlerde hükümetin ekonomi politikasına yönelik eleştirileri ile gündem oluyor. Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada şu satırlara yer vermişti: "Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası hem uzun vadeli faizlerin hem de döviz kurlarının artması reel sektörümüzü tedirgin etmektedir. Temennimiz piyasadaki faizlerin ve enflasyonun düşeceği, finansal istikrarın tesis edileceği ortama en kısa sürede kavuşmaktır."

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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