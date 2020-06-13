Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Önceki akşam arkadaşlarıyla gittiği mekanda kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla tartışan Emre Kınay, o gece hakkında ilk kez konuşarak "Hakaret ve tahrik vardı. Çok tatsız oldu, çok sinirlendim o tahriğe kapılmamalıydım" dedi.

Sanatçı Emre Kınay, geçtiğimiz akşam arkadaş grubuyla bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Emre Kınay, bulunduğu masada bir kadın arkadaşının yere düşmesini görüntüleyen basın mensubu ile tartışmaya başlayınca gece karakolda bitti. Tatsız gecenin ardından açıklama yapan Kınay, yaşananları bir bir anlattı.

GÜZEL BAŞLAYAN GECE KARAKOLDA BİTTİ

Emre Kınay, bulunduğu masada bir kadın arkadaşının yere düşmesini görüntüleyen muhabire "Neden çekiyorsun? Gelip yardım etsene, ayıptır, bana yapmayın. Düşen çekilir mi?" diyerek tepki gösterdi. Muhabir ise restoranların gece yarısı kapalı olduğunu hatırlatarak "Biz içeri gelemiyoruz. Yasak var, siz içeridesiniz. Saat 12'yi geçti. Böyle bir durumda siz belediye başkanı olsaydınız izin verir miydiniz?" dedi.

Kınay ise "Ne alakası var? Hesabı kapattım. Tuvalete gittim, geldim. Şimdi eve gidiyorum. Sana mı soracağım hangi saatte eve gideceğimi? Hangi sıfatla, sen kimsin? Sen basınsan polis çağır, şikayetçiyim. Sana mı soracağım" diyerek cevap verince tartışma tarafların birbirinden şikayetçi olmasıyla karakolda bitti.

"TAHRİĞE KAPILMAMALIYDIM"

Sanatçı, yaşanan tatsız gecenin ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta? isimli programa ses kaydı yollayarak şunları söyledi: "Gidiyorum ısrarla 'belediye başkanı olsaydın 12'den sonra oturacak mıydın' diye tahrik edici, durmaksızın… Hakaret ve tahrik vardı. Çok tatsız oldu, çok sinirlendim o tahriğe kapılmamalıydım" dedi.