Muhabir, canlı yayın sırasında mikrofonunu kapıp kaçan köpeği kovaladı
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Muhabir, canlı yayın sırasında mikrofonunu kapıp kaçan köpeği kovaladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Muhabir, canlı yayın sırasında mikrofonunu kapıp kaçan köpeği kovaladı

Rusya'daki köpek, canlı yayında hava durumu sunan bir muhabirin mikrofonunu kaparak uzaklaştı.

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Rusya'daki köpek, canlı yayında hava durumu sunan bir muhabirin mikrofonunu kaparak uzaklaştı. Mühabirin mikforonu geri almak için köpeğin peşinden koştuğu anlar ise kameralara yansıdı.

Rusya'da yerel yayın yapan Mir TV'de Nadezhda Serezhkina adlı muhabir, başkent Moskova'da hava durumunu sunarken bir anda Labrador Retriever cinsi bir köpek sıçrayarak Serezhkina'nın elinden mikrofonu kaptı ve koşarak uzaklaştı. Serezhkina mikrofonu kapan köpeğin peşine düşerken, canlı yayın stüdyodan devam etti. Stüdyodaki haber spikeri Elina Dashkueva ise "Muhabirimizle bağlantımızı kaybettik gibi görünüyor" dedi. Serezhkina ise canlı yayına yayında köpekle birlikte geri dönerek olayda yaralanan olmadığını, ancak köpeğin mikrofondan bir iki ısırık aldığını belirtti. Serezhkina, canlı yayını yanında köpekle birlikte tamamladı.

Muhabir, canlı yayın sırasında mikrofonunu kapıp kaçan köpeği kovaladı
Muhabir, canlı yayın sırasında mikrofonunu kapıp kaçan köpeği kovaladı
Muhabir, canlı yayın sırasında mikrofonunu kapıp kaçan köpeği kovaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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