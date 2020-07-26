MUĞLA Yolda yürüyen kadının 6 köpeğin saldırısına uğradığı anlar kamerada Yolda yürüyen kadının 6 köpeğin saldırısına uğradığı anlar kamerada (3)KÖPEKLERİN SALRISINA UĞRAYAN KADIN O ANLARI ANLATTIMuğla'nın Milas ilçesinin yolda yürürken köpeklerin saldırısına uğrayan Fadime Tüzün (38), başından geçen talihsiz olayı anlattı.

Yolda yürüyen kadının 6 köpeğin saldırısına uğradığı anlar kamerada (3)

KÖPEKLERİN SALRISINA UĞRAYAN KADIN O ANLARI ANLATTI

Muğla'nın Milas ilçesinin yolda yürürken köpeklerin saldırısına uğrayan Fadime Tüzün (38), başından geçen talihsiz olayı anlattı.

Evli ve 2 çocuk annesi Tüzün, Açıköğretim sınavına girmek için sabah evden ayrıldım. Otogara doğru yürürken köpekler bir anda üzerime saldırdı. Canımı kurtarmak için çantamı savurmaya başladım. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Akaryakıt istasyonunda çalışan Yaşar ağabey yardımıma koştu. O sırada köpekler kaçmaya başladı. Yaşamımın 20 yılı köyde geçti. Başıma böyle bir olay gelmedi. Bu görüntüler turistlik bir mahalleye yakışmıyor. Yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyorum. Bana bir şey olsa evlatlarıma kim bakacaktı Milas Kaymakamlığı ile Belediye'ye şikayet dilekçesi vereceğim. Kimse hayvanları sevmiyorum diye düşünmesin. Evimde kedi ve köpek besliyorum. Sokak hayvanlarına yemek veriyorum. Bu olayı yaşlılar, çocuklar ve kendini savunamayacak birisi yaşasaydı kötü sonuç doğurabilirdi dedi.

Öte yandan Tüzün, akaryakıt istasyonunda giderek kendisine yardımda bulunan Yaşar Büyükakça'ya teşekkür etti.

Kaynak: DHA