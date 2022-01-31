Muğla Valisi Tavlı, Datça Cemevi yöneticileri ile bir araya geldi - Haberler
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Muğla Valisi Tavlı, Datça Cemevi yöneticileri ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Muğla Valisi Tavlı, Datça Cemevi yöneticileri ile bir araya geldi

Muğla Valisi Orhan Tavlı Cumartesi günü Datça Kaymakamı Mesut Çoban'la birlikte Datça Cemevi'ni ziyaret etti.

MUĞLA (İHA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı Cumartesi günü Datça Kaymakamı Mesut Çoban'la birlikte Datça Cemevi'ni ziyaret etti.

Ziyaretinde Cemevi yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelen Muğla Valisi Orhan Tavlı şube yöneticileri ve üyelerinden sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini dinledi. Özellikle cemevi arsasının tahsisi ve bağımsız cemevi yapılmasıyla ilgili süreci yakından takip ettiğini söyleyen Vali Orhan Tavlı, halk ve devletin birlikte Datça'ya cemevi yapacaklarını söyledi.

Datça Cemevi yönetici ve üyeleri de Vali Orhan Tavlı'ya bu ziyaretinden, dolayı teşekkür etti. - MUĞLA

Muğla Valisi Tavlı, Datça Cemevi yöneticileri ile bir araya geldi

Muğla Valisi Tavlı, Datça Cemevi yöneticileri ile bir araya geldi

Muğla Valisi Tavlı, Datça Cemevi yöneticileri ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mesut Çoban, Orhan Tavlı, Cemevi, Muğla, Yerel, Haber

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