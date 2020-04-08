MUĞLA Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan yüz siperliği yapıyorlar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› MUĞLA Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan yüz siperliği yapıyorlar - Haberler
Devlet Hastanesi, Datça, Polis, Güncel

MUĞLA Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan yüz siperliği yapıyorlar

Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan yüz siperliği yapıyorlarMUĞLA'nın Datça ilçesinde, Robotik Kodlama Derneği tarafından koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında, polis ve sağlık çalışanları için üç boyutlu yazıcılarla yüz siperliği üretimine başlandı.

08.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:45

Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan yüz siperliği yapıyorlar

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Robotik Kodlama Derneği tarafından koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında, polis ve sağlık çalışanları için üç boyutlu yazıcılarla yüz siperliği üretimine başlandı.

Dernek merkezinde bir adet üç boyutlu yazıcı tarafından üretilen yüz siperlikleri, Datça Devlet Hastanesi ve 112 sağlık çalışanları ile emniyet teşkilatında yol kontrollerinde trafik ve asayiş denetimleri yapan polislere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Datça Robotik Kodlama Derneği Başkanı Kerem Özdağıstanlı, şu ana kadar 50 adet yüz siperliği ürettiklerini söyledi. Özdağıstanlı, '3D yazıcılardan, yüz siperliklerinin çıkması yaklaşık 45 dakika alıyor. Zamandan tasarruf etmek ve daha çok sayıda yüz siperliği üretebilmek için 3D yazıcımızı evden kullanıyoruz. Ürettiğimiz tüm yüz siperliklerini ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Datça Devlet Hastanesi'ne 30 adet, 112 sağlık personeline 10 adet, emniyet teşkilatımıza 10 adet verdik. Talep eden bazı eczane çalışanlarına da veriyoruz. Emniyet Müdürlüğümüz 10 adet daha talepte bulundu. Şimdi bunları yapıyoru^z" dedi.

3D yazıcıda üst siperliğin plastik parçasını ürettiklerini ifade eden Özdağıstanlı, 'Yazıcıdan çıkan plastik parçayı, kafamıza denk gelecek şekilde lastik ile bağlıyoruz. Ön tarafa ise asetat yerleştiriyoruz. Yüz siperlikleri, tıbbi maske ile birlikte kullanılıyor" dedi.

MUĞLA Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan yüz siperliği yapıyorlar

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

MUĞLA Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan yüz siperliği yapıyorlar
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası Haberler
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası
Trump'ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi Haberler
Trump'ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi
Esnaftan örnek davranış! 'Biz bize yeteriz' deyip veresiye defterini yırttı Haberler
Esnaftan örnek davranış! "Biz bize yeteriz" deyip veresiye defterini yırttı
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haberler
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Haberler
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına...
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis...
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Boris Johnson Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Levent Dörter Levent Yamanel Erkan Petekkaya
Spor Falcao Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Ateş Nisan Polis
Şu an buradasınız: MUĞLA Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan yüz siperliği yapıyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 19:22:53. #1.15#
title