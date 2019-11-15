Muğla öğretmen ve öğrencileri için makam odasından vazgeçti

15.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:09

Öğretmen ve öğrencileri için makam odasından vazgeçti

Muğla'da lise müdürü Taner Kaya (44), öğrenci sayısında yaşanan fazlalığa, örneğine az rastlanır bir şekilde çözüm üretti. Müdür Kaya, öğretmenler odasını sınıfa, makamını ise öğretmenler odasına dönüştürdü. Depoda müdürlük görevini yürüten Kaya, Evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gecesini gündüzüne katan öğretmenlerimize fedakarlıkta bulunmam gerekiyordu dedi.

Muğla'nın Ula ilçesindeki Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi Müdürü Taner Kaya, öğretmen ve öğrencileri için bir fedakarlıkta bulundu. 12 derslikli okulda öğrenci sayısının 260'dan 285'e yükselmesi nedeniyle 1 dersliğe daha ihtiyaç duyuldu. Lisenin 1 yıldır müdürlüğünü yapan evli, 2 çocuk babası Taner Kaya, öğrencilerin mağdur olmamaları için öğretmenler odasını sınıfa dönüştürdü. Okulda görevli 24 öğretmenin ise teneffüs saatlerinde dinlenmelerini için kendi makam odasın 'öğretmenler odası' olarak kullanılması için onlara tahsis etti.

'ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN FEDAKARLIKTA BULUNMAM GEREKİYORDU'

İdarecilik görevini ise 5 metrekarelik depoda yürüten Müdür Kaya, şöyle dedi

Öğrenci sayımızdaki artış nedeniyle 1 derslik ihtiyacı ortaya çıktı. Ek bir bina yapma şansımız yoktu. 'Bu sorunu nasıl çözebilirim' diye düşünürken aklıma bu fikir geldi. Öğretmenler odamızı sınıfa dönüştürmeye karar verdim. Kendilerine talebimi ilettiğim zaman anlayışla karşıladılar. Bu şekilde sınıf sorununu ortadan kaldırdık. Evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük gecesini gündüzüne katan öğretmenlerimiz için de fedakarlıkta bulunmam gerekiyordu. Ferah ve geniş bir makam odam vardı. Orayı öğretmenler odası olarak düzenlettirdim. Kendimde depo olarak kullanılan odaya geçtim. Bir aile ortamında çalışıyoruz. Makam odalarının benim için bir önemi yok. Önemli olan öğrenci ve öğretmenlerimizin huzurlu olması. Yapılması gereken neyse onu yaptım. Görevimi yerine getirdiğime inanıyorum.

Okulda görevli tarih öğretmeni Ömer Özdemir ise, Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarının yaşandığı bir dönemde müdürümüzün davranışı bizleri mutlu etti. Kendisi odasını bizlere tahsis etti. Eğitim-öğretimde verimliliğin artması için elinden geleni yapıyor. Aile ortamı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz diye konuştu.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Taner Müdürümüzü yürekten kutluyorum. İdarecilerimizin örnek teşkil eden çalışmaları bizleri gururlandırıyor. Hepimizin ortak gayesi öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamaktır. Eğitimde başarımızın sırrı, öğretmen, öğrenci- veli üçgeni arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır dedi.

Kaynak: DHA