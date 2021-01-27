Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
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Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

27.01.2021 20:17 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:20
Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Muğla'da, yüksek kesimlere kar yağdı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Muğla'da, yüksek kesimlere kar yağdı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Karın başlamasının ardından kent merkezinde yaşayanlar bölgeye giderek karda mangal yapıp kar topu oynadı.

Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları karla kaplandı.

Belediye ekipleri, bölgede yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kavaklıdere ilçesinde de kar yağışının etkisini artırması nedeniyle bazı güzergahlarda araçlar mahsur kaldı.

Belediye ekipleri, Menteşe ve Nebiler mahallelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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