MUĞLA Molozla dolan Kargı Deresi vadisi vahşi çöplüğü andırıyor
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MUĞLA Molozla dolan Kargı Deresi vadisi vahşi çöplüğü andırıyor

Molozla dolan Kargı Deresi vadisi vahşi çöplüğü andırıyorMUĞLA'nın Datça ilçesindeki Kargı Deresi Vadisi, inşaat ve moloz atıklarıyla adeta vahşi çöplüğü andırıyor.

16.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:32

Molozla dolan Kargı Deresi vadisi vahşi çöplüğü andırıyor

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Kargı Deresi Vadisi, inşaat ve moloz atıklarıyla adeta vahşi çöplüğü andırıyor.

İlçe merkezinin yaklaşık 5 kilometre batısında bulunan ve denize kadar ulaşan Kargı Deresi yatağının içler acısı hali, görenlerin yüreklerini sızlatıyor. Dere yatağında oluşan çöp dağları, ürkütücü boyuta ulaştı. İnşaat atıkları ve molozların yanı sıra otomobil lastiklerinden, her türlü ev eşyasına, klozetlerden tıbbı atıklara kadar binbir çeşit atık maddenin bulunduğu dere yatağıyla ilgili biran önce önlem alınması isteniyor. Datça'nın kanayan yarası haline dönüşen Kargı Deresi Vadisi'nde, dağ gibi yükselen inşaat ve moloz atıklarına her geçen gün yenileri ekleniyor. İlçe merkezinde hafriyat döküm sahası problemlinin bir türlü çözülememesi nedeniyle özellikle inşaatçıların moloz döküm sahası gibi kullandıkları dere yatağı vatandaşları çileden çıkardı.

DATÇA'YA YAKIŞMIYOR

Datçalı 60 yaşındaki Ayhan Çilemger, Kargı Deresindeki görüntülerin Datça'ya hiç yakışmadığını söyledi. Çilemger, "Bu gördüğünüz alan, çöplük değil. Şehrin molozu, pisliği, inşaat atıkları, eski ev eşyaları, mermer parçaları ve daha neler neler! İnşaatçılar getirip buraya döküyorlar. Datça'nın en güzel vadisi bu hale geldi. Gelecekte bu bölge, sanayi alanı olarak düşünülüyor. Bu görüntü Datça'ya hiç yakışmıyor. Datça'nın dünyanın gözde yerlerinden biri. Havası, denizi, bol oksijeni ile dünyanın gözü burada, Ancak bu görüntüler Datça'ya yakışmıyor" dedi.

YER ALTI SULARINA KARIŞABİLİR

Datçalı çifti 64 yaşındaki Mehmet Teker ise, Kargı Deresi vadisindeki çöp dağlarının Datça'nın kanayan yarası haline geldiğini söyledi. Teker, "Yıllardan beri buradaki çöp belası defolup gitmedi. Gelen giden herkes çöpünü atıyor. Buradaki çöplerin yer altı suları ile ilgisi var mı, ben bilemem. Ancak içtiğimiz sulara bu güneş altında bekleyen bu çöplerden sızan tehlikeli maddelerin kanserojen etkisi olabilir. Burası büyük bir tehlike arz ediyor. Birkaç defa heyetler geldi, gitti. Keşif yapıldı. Tutanak tuttular. Ancak sonuçta bir şey değişmedi. Böyle devam ediyor" diye konuştu.

MUĞLA Molozla dolan Kargı Deresi vadisi vahşi çöplüğü andırıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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