MUĞLA Marmaris'te turistler gezegenleri seyretmeye doyamıyor
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MUĞLA Marmaris'te turistler gezegenleri seyretmeye doyamıyor

Marmaris'te turistler gezegenleri seyretmeye doyamıyorMARMARİS'te, turistler 2 TL karşılığında teleskopla ay ve Jüpiter gezegeni ile ona bağlı uyduları izlemeye yoğun ilgi gösteriyor.

27.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:28

Marmaris'te turistler gezegenleri seyretmeye doyamıyor

MARMARİS'te, turistler 2 TL karşılığında teleskopla ay ve Jüpiter gezegeni ile ona bağlı uyduları izlemeye yoğun ilgi gösteriyor.

Üniversite öğrencisi Arda Arbus'un ilçe merkezindeki Atatürk Meydanı'na kurduğu dev teleskoba yürüyüşe çıkan yerli ve yabancı turistlerin neredeyse bakmadan geçmiyor. Teleskop önünde kuyruklar oluşuyor. Turistler, ayı izlerken tatilcilerde Jüpiter ve ona bağlı gezegenleri izlemeyi tercih ediyor. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği gezegenlere ebeveynleri de eşlik ediyor. Akşam saat 21.00'de meydana kurulan teleskop gece saat 01.00'e kadar yoğun ilgi görüyor. Teleskoptan gezegenleri izlemeye doyamayan kimi çocuklar ise ailelerine zor anlar yaşatıyor. Teleskop başından gitmek istemeyen çocuklar aileleri tarafından 'Çikolata veya dondurma alacağız' diyerek uzaklaştırılıyor.

Teleskop sahibi Arda Nabrus, "Genelge küçük yaşta çocuklar teleskopla gezegenleri izlemeyi seviyor. Ukraynalı ve Rus turistler ayı izlemeyi çok seviyor. Şu sıralar en büyük merak gezegenleri izlemek. Atatürk Anıtı önünden geçen 10 kişiden mutlaka ikisi teleskopu deniyor" dedi.

Hatice Gül Seçkin da, "Kütahya'dan tatile geldim. İlk defa teleskopla ay ve gezegenleri izledim. Harika bir şey" dedi.

Çevik Nurkan ise, "2 liraya gezegenleri izliyorsunuz ve muhteşem bir duygu. Isparta'dan tatile geldim. Marmaris'te hep ilkleri yaşıyorum" dedi.

MUĞLA Marmaris'te turistler gezegenleri seyretmeye doyamıyor

Kaynak: DHA

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