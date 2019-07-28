MUĞLA MARMARİS'TE ORMAN YANGINLARINA BİDONLU ÖNLEM

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Bir bidon su, büyük bir orman yangınını önleyebilir' sloganıyla yola çıkan 3 esnaf arkadaş, gönüllü olarak çam ormanlarıyla kaplı İçmeler ile Turunç mahalleleri arasındaki 10 kilometrelik karayolu kenarına içi su dolu bidonlar koydu. 4 yıldır aralıksız olarak bu uygulamayı sürdüren 3 arkadaşın projesine Marmaris Belediyesi de destek veriyor.

Marmaris ilçesinde İçmeler Mahallesi'nde pizza dükkanı işleten Ali Demirtaş, market işletmecisi Dursun Bayri ve amcasının oğlu turizmci Süleyman Bayri,

orman yangınlarında alevlere anında müdahalenin önemi nedeniyle örnek bir çalışmaya imza attı. Üçlü, otellerden 20'şer kilogramlık boş temizlik maddesi bidonlarını toplayarak içlerini temizleyip, suyla doldurdu. İçi 20 litrelik suyla doldurulan 70 bidon, Marmaris'in oksijen deposu olarak bilinen ve sık çam ağaçları ile kaplı İçmeler ile Turunç arasındaki 10 kilometrelik karayolu kenarına 50 metre aralıklarla Marmaris Belediyesi'ne ait araçlarla bırakıldı. 'Bir bidon su, büyük bir orman yangınını önleyebilir' sloganı ile yola çıkan 3 arkadaş, sırayla her gün güzergah üzerindeki bidonları tek tek kontrol edip, boşalanları yenileriyle değiştiriyor ya da su takviyesi yapıyor. Amaçlarının ormanları korumak ve farkındalık yaratmak olduğunu belirten Ali Demirtaş, 2015 yılı Temmuz ayında Bodrum ve Marmaris'te büyük bir yangın yaşanmıştı. Bu yangınları gördüğümüzde anında müdahale edilerek büyümesini engellemek için ormanlara su bidonları konulması fikri ortaya çıktı. 4 yıl boyunca otel, restoran ve çeşitli işletmelerden topladığımız boş bidonları temizleyip, su dolduruyoruz. Doldurduğumuz bidonları yeşilin her tonunu görebileceğimiz İçmeler ile Turunç mahalleleri arasındaki 10 kilometrelik karayolu kenarına 50 metre mesafeyle karşılıklı olarak bırakıyoruz. Dağıttığımız bu 70 bidonu sürekli olarak kontrol dedi. Demirtaş, Dağıttığımız bu bidonların üzerinde 'Yangın için' yazmasına rağmen bulaşık, araç ve ellerini yıkamak için kullanıyorlar. Bidonlarda eksilen suları günlük tamamlıyoruz. Çıkabilecek bir yangına karşı müdahalede bu bidonların önemi çok büyük olduğu için gözümüz gibi bakıyoruz. Herkesi ormanlarımızın korunması için duyarlı olmaya davet ediyorum dedi.

Demirtaş, bidonların çoğalması ve daha sık aralıklarla konulması için destek istedi.

Kaynak: DHA