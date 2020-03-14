MUĞLA Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı
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Akyarlar, İtfaiye, Bodrum, Güncel

MUĞLA Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldıMUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir evin giriş kapısının demirine kafası sıkışan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

14.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:02
MUĞLA Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir evin giriş kapısının demirine kafası sıkışan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Akyarlar Mahallesi Kemer Caddesi 1'inci Sokak'ta bulunan evin demir kapısına kafası sıkışan yavru köpeğin yardımına, itfaiye ekipleri koştu. Köpeğin sesini duyarak yardıma giden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Kafası demir parmaklıkların arasına sıkışan köpeği bir türlü kurtaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu bağırmaktan bitkin düşen köpeğin kafasını sıkıştığı yerden çıkardı. Sahipsiz olduğu öğrenilen ve sağlık durumu iyi olan köpek, itfaiye eri tarafından evin bahçesine bırakıldı.

MUĞLA Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Kaynak: DHA

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MUĞLA Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı

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