Muğla ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu
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Muğla ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Isı yalıtım atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden olduMuğla'nın Fethiye ilçesindeki bir ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

30.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:14
Muğla ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Isı yalıtım atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

'nın ilçesindeki bir ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın, ekiplerince söndürülürken, büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki Mehmet Babaoğlu'na ait ısı yalıtım atölyesinde, dün saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, binanın bir kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipleri de yangına su sıkarak müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, binada bir süre soğutma çalışması yaptı. Polis, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Kaynak: DHA

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: Muğla ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu
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