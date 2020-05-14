Muğla iftar saati: 14 Mayıs 2020 Perşembe Muğla İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Muğla iftar saati: 14 Mayıs 2020 Perşembe Muğla İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Muğla'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 21. gününde Muğla iftar saati sorgulanmaya başladı. Muğla'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 14 Mayıs Perşembe günü Muğla iftar saati kaç? Muğla iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Muğla iftar saatleri…

Muğla iftar saati: 14 Mayıs 2020 Perşembe Muğla İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
14.05.2020 01:01 | Son Güncelleme: 14.05.2020 01:01

Ramazan ayının yirmi birinci günü nedeniyle Muğla halkı, imsak vakti 04:16'da sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Muğla iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 14 Mayıs Perşembe günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Muğla iftar saati kaçta? İşte, Muğla iftar vakti:

14 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ İFTAR SAATİ: 20:14

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

BELA VE MUSİBETLER KADER MİDİR?

Bela ve musibetleri üç grupta değerlendirmek gerekir: a) İnsan iradesinin söz konusu olmadığı bela ve musibetler (doğal afetler gibi). b) İnsan iradesinin kısmen söz konusu olduğu bela ve musibetler (kısmen kabahatli olunan trafik kazaları gibi). c) İnsan iradesinin söz konusu olduğu bela ve musibetler (alkollü araç kullanarak sebebiyet verilen kazalar, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu maruz kalınan hastalıklar gibi).

Bu sayılanların hepsi Allah'ın takdiri iledir. Mümine düşen ise, kaderini bilmediğinden dolayı her çeşit bela ve musibete karşı tedbir almak, bunlara maruz kalınması durumunda ise sabredip kadere inanarak teslimiyet göstermektir. Şunu unutmamak gerekir ki Allah sonsuz rahmet ve inayet sahibidir. Dolayısıyla musibete maruz kalan bir kimseyi, sabretmesi kaydıyla büyük mükâfatlara nail kılacaktır. Ayrıca Allah insanları imtihan ettiği için, dilerse birtakım bela ve musibetler verebilir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) haber verdiğine göre tarih boyunca en büyük sıkıntılara peygamberler ve salih insanlar maruz kalmıştır (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 173). İnsanlar bu durumda kulluklarının gerektirdiği tutum içinde olmalıdırlar.

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