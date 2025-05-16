MUĞLA HAVA DURUMU 16 MAYIS 2025: Bugün Muğla'da hava durumu nasıl? Muğla için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri
Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, Muğla'da da sıcaklık değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 16 Mayıs 2025 Cuma günü Muğla'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi, yağış bekleniyor mu? İşte, Muğla için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Muğla'da da hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 16 Mayıs 2025 Cuma günü Muğla'da hava yer yer parçalı bulutlu ve rüzgarlı olacak. Peki, 16 Mayıs 2025 Cuma günü Muğla hava durumu nasıl, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…
BUGÜN MUĞLA'DA HAVA DURUMU NASIL?
Bugün, 16 Mayıs 2025 Cuma günü Muğla'da hava, rüzgarlı olacak. Gün içinde sıcaklık 23°C civarına çıkarken, akşam saatlerinde sıcaklık 12°C'ye kadar düşebilir. Rüzgarın saatte 27 km'ye kadar ulaşması bekleniyor, bu nedenle özellikle deniz kenarında dikkatli olunması öneriliyor.
Muğla Hava Durumu – 16 Mayıs 2025
En Yüksek Sıcaklık: 23°C
En Düşük Sıcaklık: 12°C
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yağışlı
Rüzgar: Güneydoğudan hafif esintili
Yağış İhtimali: Orta düzeyde