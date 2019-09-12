Muğla halk plajından toplanan atıklarla çöpten adam yaptılar

12.09.2019 15:58

Halk plajından toplanan atıklarla çöpten adam yaptılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye temizlik işleri personeli topladıkları atıklarla farkındalık yaratmak için halk plajında 'çöpten adam' yapıp, sergiledi. Çöpten adamı gören çocuklar da plajdan topladıkları atıkları getirip, üzerine bırakarak, Çevremizi temiz tutalım mesajı verdi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, çevre duyarlılığını artırmak ve dikkat çekmek için halk plajında her sabah topladığı atıklardan ç

çöpten adam yaptı. Atıklardan yapılan çöpten adam mavi bayraklı halk plajında sergilendi. Pet ve cam meşrubat şişelerinden teneke kutulara, karton- naylon poşetten çeşitli metallere kadar pek çok atık kullanılarak yapılan 2 metre uzunluğundaki insan figürü üzerine Çevremizi temiz tutalım dövizi asıldı. Çöpten adam figürüne plajda oynayan çocuklar da topladıkları atıkları getirerek, astı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, İnsanların yarattığı kirliliğe dikkat çekmek için, sadece bir gecede plajdan toplanan çöplerle insan figürü oluşturduk. Pet, metal ve cam şişeler, plajda bırakılan deniz oyuncakları, karton atıklar, plastik kapaklar ve sigara izmaritlerinin kullanıldığı çöpten adam

en çok çocukların ilgisini çekti. Çöpten adamı dikkatle inceleyen çocuklar, 'Çevremizi temiz tutalım' mesajı verdi dedi.

7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Doruk Ketenci, Çevremizi temiz tutmalıyız. Temiz dünya oluşturmak için herkesin duyarlı olması lazım dedi. 8 yaşındaki Ahmet Ege de Tertemiz bir dünya için, lütfen çevremizi temiz tutalım diye konuştu.

Kaynak: DHA