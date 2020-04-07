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Haydar Arslan, Koronavirüs, Menteşe, Muğla, Güncel

MUĞLA 'Evimiz mezardan daha güzel'

'Evimiz mezardan daha güzel'MUĞLA'da yaşayan Ali Haydar Arslan (59), koronavirüs salgınına karşı insanların duyarlı olmasına dikkat çekmek için kağıda 'Evimiz mezardan daha güzel' yazarak penceresine yapıştırdı.

07.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:59
MUĞLA 'Evimiz mezardan daha güzel'

'Evimiz mezardan daha güzel'

MUĞLA'da yaşayan Ali Haydar Arslan (59), koronavirüs salgınına karşı insanların duyarlı olmasına dikkat çekmek için kağıda 'Evimiz mezardan daha güzel' yazarak penceresine yapıştırdı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Müştakbey mahallesinde oturan Ali Haydar Arslan, dikkat çeken bir davranışa imza attı. 3 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Arslan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı duyarlı olunması için kağıda 'Evimiz mezardan daha güzel' yazarak penceresine yapıştırdı.

Evli ve 5 çocuk babası Ali Haydar Arslan, "Yaşamayı seviyoruz. Şu anda başımızda bir musibet var. Bundan bir an önce kurtulmak için yetkililerin söylediği gibi evimizde kalmalıyız. Koronavirüs salgınını tüm dünya yaşıyor. Herkesin talimatlara uyması durumunda virüsten kurtulacağımıza inanıyorum. Bizleri yönetenlere itaat etmeliyiz. Herkes vakti saati geldiği zaman mutlaka mezara gidecek. Ancak intihar etmeyle bu yasağa uymamanın hiçbir farkı yok. Emirlere uymayıp dışarı çıkıp virüsü kaparsak bu bir intihardır. Yazıyı görenler teşekkür ediyor" dedi.

Müştakbey Mahalle Muhtarı Mehmet Öz ise, "Duyarlı insanlarımız çok fazla. Birada olan kişileri gördüğüm zaman ise yanlarına giderek uyarıyorum. Ali beyin evinin camına yapıştırdığı yazı çok hoşuma gitti. Kendisini ziyaret ederek tebrik ettim" diye konuştu.

MUĞLA 'Evimiz mezardan daha güzel'

Kaynak: DHA

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MUĞLA 'Evimiz mezardan daha güzel'
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