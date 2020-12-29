Muğla-Denizli karayolunda kaza: 1 yaralı
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Muğla-Denizli karayolunda kaza: 1 yaralı

29.12.2020 00:12 | Son Güncelleme: 29.12.2020 00:16
Muğla-Denizli karayolunda kaza: 1 yaralı

Muğla-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında sürçü ağır yaralandı.

Muğla-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında sürçü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametinden Muğla'ya seyir halinde olan 48 AU 835 plakalı araç sürücü Bilal İlter Gazeller Mahallesi Kurudere mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü demirlerine çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ambulansı, polis trafik ekipleri ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Gazeller Karakol ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından araç içindeki yaralı Bilal İlter Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralı Bilal İlter'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Menteşe ilçe jandarma komutanlığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı - MUĞLA

Muğla-Denizli karayolunda kaza: 1 yaralı
Muğla-Denizli karayolunda kaza: 1 yaralı
Muğla-Denizli karayolunda kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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