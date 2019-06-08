MUĞLA Datçalı kaptan, Yunuslarla yarıştı

Datçalı kaptan, Yunuslarla yarıştı

Yunanistan'ın kuzey batısında, Adriyatik Denizi Korfu adası açıklarında, Türk bayraklı özel bir motoryat ile seyir halinde bulunan Datçalı 58 yaşındaki kaptan Aslan Atilla Yorulmaz, bugün saat 11.00 sıraları yunus sürüsüyle karşılaştı.

Yatın önünde toplanıp, adeta yarışır gibi gösteri yapan yunuslarla bir süre yol alan Yorulmaz, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Mehmet Çil Muğla DATÇA (DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA