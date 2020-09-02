MUĞLA Datça'da kulaçlar, dünya barışı için atıldı
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MUĞLA Datça'da kulaçlar, dünya barışı için atıldı

Datça'da kulaçlar, dünya barışı için atıldıMUĞLA'nın Datça ilçesinde, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bir grup yüzücü, dünya barışı için kulaç attı.

02.09.2020 03:32 | Son Güncelleme: 02.09.2020 03:40

Datça'da kulaçlar, dünya barışı için atıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bir grup yüzücü, dünya barışı için kulaç attı.

Datça ilçe merkezindeki Kumluk plajında kadın ve erkek 17 yüzücü, bir araya geldi. Dünya barışı için mesaj veren yüzücüler; Türkçe, Yunanca ve İngilizce 'Barış Kazanacak' pankartı açtı. Yüzücüler, Kumluk Plajı ile Fener Adası arasında gidiş ve geliş 3 mil kulaç attı. Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, yüzücülerin atacağı her kulacın dünya insanlığına barış getirmesi dileğinde bulundu. Uçar, "Amacımız büyük önderimizin söylediği gibi, 'Yurtta barış dünyada barıştır'. Biz barışı her zaman önemseyen insanlarız. Savaştan yana değiliz. Bugün burada atılacak olan her kulaç dünya barışına katkı sağlayacaktır" dedi.

MUĞLA Datça'da kulaçlar, dünya barışı için atıldı

Kaynak: DHA

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