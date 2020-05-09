MUĞLA Datça'da 65 yaş üstü vatandaşlar için uyarı anonsu

Datça'da 65 yaş üstü vatandaşlar için uyarı anonsuMUĞLA'nın Datça İlçesi'nde uzun bir aradan sonra 10 Mayıs Pazar günü, sokağa çıkacak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için bir duyuru yapılarak aynı saatlerde diğer vatandaşların dışarı çıkmamaları istendi.