Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye yüklü miktar uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

A.A'nın ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evindeki aramada ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler ile 4 kilo 960 gram esrar ele geçirildi.

A.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Erdoğan Yüksek Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın Berdan Mardini
Spor Muslera Merve Çoban Rıza Kayaalp Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 15:17:33. #1.16#

title