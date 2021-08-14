Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye yüklü miktar uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
A.A'nın ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.
Şüphelinin evindeki aramada ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler ile 4 kilo 960 gram esrar ele geçirildi.
A.A. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen