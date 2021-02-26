Muğla'daki "rüşvet" operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Muğla'daki "rüşvet" operasyonunda 2 kişi tutuklandı

26.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:16
Muğla'daki

Muğla'nın Milas ilçesinde, usulsüz yapıların rüşvet karşılığında görmezden gelindiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, usulsüz yapıların rüşvet karşılığında görmezden gelindiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Milas Belediye Başkanlığı Yapı Denetim Biriminde çalışan bazı memurların usulsüz yapıları rüşvet karşılığında görmezden geldiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan belediye çalışanı H.G. ve müteahhit A.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 24 Şubat'ta düzenlenen operasyonda belediye çalışanları H.G, A.F.A. ve A.A. ile müteahhit A.A'yı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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