Muğla'da zeytinyağı fabrikasında iş kazası: 1 ölü
Muğla'nın Milas ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasında iş kazası sonucu 1 kişi öldü.
Muğla'nın Milas ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasında iş kazası sonucu 1 kişi öldü.
Kargıcak Mahallesi'nde bir zeytinyağı sıkım fabrikasında seperatör (ayırıcı) cihazı patladı.
Patlamanın etkisiyle etrafa fırlayan cihazın parçaları, fabrikada çalışan Abdullah İlhan'ın (46) karnına saplandı.
Ağır yaralanan İlhan, ambulansla kaldırıldığı 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında fabrika işletmecisinin gözaltına alındığı öğrenildi.