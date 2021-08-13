Son dakika haber... MUĞLA'DA YANGIN BÖLGESİNDE TOMA'LARA UĞURLAMA
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Son dakika haber... MUĞLA'DA YANGIN BÖLGESİNDE TOMA'LARA UĞURLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre MUĞLA'nın 9 ilçesinde çıkan, orman işçileri ile itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekiplerinin de desteğiyle 14 günde söndürülen orman yangınında kullanılan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 79 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve...

MUĞLA'nın 9 ilçesinde çıkan, orman işçileri ile itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekiplerinin de desteğiyle 14 günde söndürülen orman yangınında kullanılan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 79 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve protokol üyeleri tarafından uğurlandı.

Muğla'nın Köyceğiz, Milas, Bodrum, Kavaklıdere, Seydikemer, Menteşe, Yatağan, Dalaman ile Fethiye'de çıkan ve 14 gün süren orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren TOMA personeli için tören yapıldı. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, vali yardımcıları, kaymakamlar, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları (STK) ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, herkesi üzüntüye boğan ağır yangın felaketini sonuçlandırmanın huzuruyla personeli yolcu etmek için bir araya geldiklerini belirtip, "Başarımızın hazzını yaşayabilecek bir havada olmayı arzu ederdik. Buradaki yangın bitiyor dediğimiz anda Batı Karadeniz Bölgesi'nde sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Kolluk kuvvetlerimiz 24 saat görev başında olmayı ilke edinmiştir. 'Niye geç kaldılar' dedirtmeden milletimizin yanında oldu" dedi.

Konuşmaların ardından söndürme çalışmalarına destek veren 79 TOMA, illere uğurlandı.

Son dakika haber... MUĞLA'DA YANGIN BÖLGESİNDE TOMA'LARA UĞURLAMA
Son dakika haber... MUĞLA'DA YANGIN BÖLGESİNDE TOMA'LARA UĞURLAMA
Son dakika haber... MUĞLA'DA YANGIN BÖLGESİNDE TOMA'LARA UĞURLAMA
Son dakika haber... MUĞLA'DA YANGIN BÖLGESİNDE TOMA'LARA UĞURLAMA
Son dakika haber... MUĞLA'DA YANGIN BÖLGESİNDE TOMA'LARA UĞURLAMA
Son dakika haber... MUĞLA'DA YANGIN BÖLGESİNDE TOMA'LARA UĞURLAMA
Son dakika haber... MUĞLA'DA YANGIN BÖLGESİNDE TOMA'LARA UĞURLAMA
Son dakika haber... MUĞLA'DA YANGIN BÖLGESİNDE TOMA'LARA UĞURLAMA
Son dakika haber... MUĞLA'DA YANGIN BÖLGESİNDE TOMA'LARA UĞURLAMA
Son dakika haber... MUĞLA'DA YANGIN BÖLGESİNDE TOMA'LARA UĞURLAMA
Son dakika haber... MUĞLA'DA YANGIN BÖLGESİNDE TOMA'LARA UĞURLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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