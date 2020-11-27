Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

27.11.2020 15:44 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:47
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

MUĞLA'da polis ekiplerinin, 5 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'da polis ekiplerinin, 5 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, firari olduğu belirlenen 7 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

Bir ihbarı değerlendiren Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirledikleri şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından bugün şafak vakti, Muğla ve ilçesi Marmaris'teki toplam 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen ev ve iş yerlerindeki aramalarda gizli bölmelere gizlenmiş satışa hazır halde 45 gram esrar, 11 gram kenevir tohumu, 2,30 gram metamfetamin, 2,95 gram bonzai, 9 ecstasy uyuşturucu hap, 2 tane hassas terazi ve sentetik uyuşturucu hap yapımında kullanılan 2 aparat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, firari olduğu belirlenen 7 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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