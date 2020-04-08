Muğla'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 72 sikke ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 72 sikke ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.Ü'nün elinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen objeleri satmaya çalıştığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından M.Ü'yü Esenköy Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Şüphelinin evinde yapılan 72 sikke, 25 parça tarihi eser ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Eserler, Fethiye Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan M.Ü'nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA