Muğla'da sahte içki içtiği iddia edilen çiftçi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da sahte içki içtiği iddia edilen çiftçi öldü

Muğla'da sahte içki içtiği iddia edilen çiftçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, sahte içki içtiği öne sürülen çiftçi Turgut Tilki (59), hastanenin yoğun bakım servisinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, sahte içki içtiği öne sürülen çiftçi Turgut Tilki (59), hastanenin yoğun bakım servisinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi'nde çiftçi Turgut Tilki, iddiaya göre, 14 Aralık'ta tanıdığından satın aldığı rakıyı evinde tüketti. Evli ve 2 çocuk babası Tilki, bir süre sonra gözlerinin görmediğini belirtti, yakınları ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Tilki, eve sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tilki, buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya'daki özel hastaneye gönderildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Tilki, dün yaşamını yitirdi. Turgut Tilki'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Jandarma, soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title