Son Dakika | Fethiye'de trafik kazası: 1 ağır yaralı - Haberler
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Son Dakika | Fethiye'de trafik kazası: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Fethiye'de trafik kazası: 1 ağır yaralı

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sait A. yönetimindeki 48 JP 162 plakalı otomobil, Babataşı Mahallesi 815 Sokak'ta Mehmet D.'nin kullandığı 48 HY 434 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet D., sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastanede kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Murat Yalçın/İHA)

Son Dakika | Fethiye'de trafik kazası: 1 ağır yaralı

Son Dakika | Fethiye'de trafik kazası: 1 ağır yaralı

Son Dakika | Fethiye'de trafik kazası: 1 ağır yaralı

Son Dakika | Fethiye'de trafik kazası: 1 ağır yaralı

Son Dakika | Fethiye'de trafik kazası: 1 ağır yaralı

Son Dakika | Fethiye'de trafik kazası: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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