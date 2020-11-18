Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

18.11.2020 21:10 | Son Güncelleme: 18.11.2020 21:15
Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Cemal Kıydan (60) hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Cemal Kıydan (60) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Muğla Fethiye yolu Yangı Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan çıkan N.K. yönetimindeki 48 J 8427 plakalı otomobille Köyceğiz'den Ortaca yönüne giden Cemal Kıydan'ın kullandığı 48 SY 828 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Cemal Kıydan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kıydan'ın cansız bedeni Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman İLTER

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 21:16:34. #1.14#
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