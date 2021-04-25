Muğla'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Muğla'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

Karagedik Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler O.D ve P.D'yi gözaltına aldı.

Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların evinde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen eşyalar sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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