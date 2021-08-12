Son dakika haberleri! Orman yangınına müdahale eden çiftçinin hasar gören traktörünün yerine yenisi alındı

Son dakika haberi... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek verirken devrilen traktörü hasar gören ve kendisi de yaralanan Süleyman Yıldırım'a yeni traktörü teslim edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek verirken devrilen traktörü hasar gören ve kendisi de yaralanan Süleyman Yıldırım'a yeni traktörü teslim edildi.

Kabaağaç Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale ederken traktörü devrilince yaralanan Süleyman Yıldırım, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un söz verdiği yeni traktörüne kavuştu.

Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan ve Belediye Başkanı Yakup Otgöz tarafından Yıldırım'a teslim edildi.

Yeni traktörüne kavuşmanın sevincini yaşayan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yetkililere teşekkür etti.

Sadece kendisine değil, yangından zarar gören herkese devletin yardım ettiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Yıldırım, "Hepsinden

Allah razı olsun. Bizde vatan için var olalım, el birlik olalım, hep beraber olalım. Her şey için teşekkür ederim." dedi.

Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, devletin tüm yaraları saracağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı