Muğla'da muhtarlara KADES VE UYUMA anlatıldı - Haberler
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Muğla'da muhtarlara KADES VE UYUMA anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Muğla'da muhtarlara KADES VE UYUMA anlatıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile Uyuşturucuyla Mücadele (UYUMA) Projesi'nin uygulamalarıyla ilgili mahalle muhtarları bilgilendirildi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) ile Uyuşturucuyla Mücadele (UYUMA) Projesi'nin uygulamalarıyla ilgili mahalle muhtarları bilgilendirildi.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun katılımı ile polis sorumluluk bölgesinde bulunan muhtarlara KADES ve UYUMA projelerinin tanıtımı yapıldı.

Toplantıda, muhtarların mahalleleri hakkında şikayet ve talepleri de alındı. - MUĞLA

Muğla'da muhtarlara KADES VE UYUMA anlatıldı

Muğla'da muhtarlara KADES VE UYUMA anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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