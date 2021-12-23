Muğla'da kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı - Haberler
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Muğla'da kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Muğla'da kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Dereköy Mahallesi'nde yaşayan Halil Kavak'ın dün akşam saatlerinde evden ayrılması ve geri dönmemesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye JAK, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama çalışmasını sürdürüyor.

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AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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