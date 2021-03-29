Kafeteryaları gezen tiyatrocu, tek kişilik performansla kadına şiddete dikkati çekti
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Kafeteryaları gezen tiyatrocu, tek kişilik performansla kadına şiddete dikkati çekti

Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel
Kafeteryaları gezen tiyatrocu, tek kişilik performansla kadına şiddete dikkati çekti

Muğla Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği Başkanı Mehmet Topbaş, palyaço kostümü giyerek gerçekleştirdiği tek kişilik performansla kadına şiddete dikkati çekmeye çalıştı.

Muğla Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği Başkanı Mehmet Topbaş, palyaço kostümü giyerek gerçekleştirdiği tek kişilik performansla kadına şiddete dikkati çekmeye çalıştı.

Menteşe ilçesinde, Yağcılar İş hanı ve bazı kafeteryaları dolaşan Topbaş, toplumsal bilinç oluşması için sanatçıların kadına şiddeti iyi anlatması gerektiğine işaret etti.

Performansına, "Bugün buraya palyaço olarak sizleri güldürmeye, eğlendirmeye geldim, demek isterdim. Ama ne yazık ki diyemiyorum" diyerek başlayan Topbaş, burnunu ve peruğunu çıkarıp, şunları söyledi:

"Bizler burada gülüp eğlenirken, günümüzü gün ederken ülkemin diğer yanı kan ağlıyor. Bir yerde bir ana ağıt yakıyor. Bir yerde bir kadın 7 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde şiddete maruz kalıyor. Sizler sesinizi yükseltin ki Pınarlar, Güledalar, Özgecanlar bizlerle nefes alabilsinler. Bu kafeye gelen palyaço da sizleri güldürebilsin."

Topbaş'ın tek kişilik performansı, vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Kadının şiddete maruz kaldığı görüldüğünde müdahale edilmesi gerektiğini belirten Topbaş, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Biz tiyatro sanatçılarına düşen en büyük görev toplumun kanayan yarasının sesi olabilmektir. Toplumun, acının sesi olabilmektir. Bir gün değil her gün kadınlarımızın yanındayız. Kadına şiddete dur demek için oyunlarımızla vatandaşımızın ayağına gidiyoruz. Bundan asla gocunmuyoruz. Yeter ki sonu mutlu bitsin. Umut ediyorum ki bir gün bu ülkede kadına şiddet son bulacak. Ama sanatçılar vazgeçerse acılar asla bitmeyecek. Bir kişi çok şey değiştirebilir. Özellikle o bir kişi tiyatro sanatçısıysa."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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